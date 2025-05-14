Клубы Первой лиги будут хозяевами первых стыковых матчей за право играть в РПЛ

Сегодня, 14 мая, прошла жеребьёвка, на которой определились хозяева и гости стыковых матчей за право играть в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. По её итогам право провести первый матч на домашнем стадионе досталось клубам Мелбет Первой лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Результаты жеребьёвки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах.

Первые встречи пройдут 28 мая, ответные – 31 мая. По состоянию на сегодняшний день места в зоне стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ занимают «Ахмат» и «Пари НН». В Первой лиге — «Черноморец» и «Сочи».