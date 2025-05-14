Мостовой объяснил причину спада результативности Угальде

Александр Мостовой объяснил причину спада результативности Манфреда Угальде.

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Нападающий «Спартака» не смог отличиться в 11 матчах подряд во всех турнирах. При этом Угальде остается лучшим бомбардиром сезона в Мир РПЛ с 16 голами.

– Что случилось с результативностью Угальде?

– Как только сказали, что его якобы хотят «ПСЖ» и «Ливерпуль», результативность сразу упала. Может быть, это повлияло. Если эти слухи правдивы, то они повлияли на Угальде. Агенты подогревают все это.

– Какие впечатления от новичков «Спартака»? Было потрачено много денег.

– Про Маркиньоса тоже сперва говорили, что все плохо, а сейчас без него сложно представить левый фланг атаки «Спартака».

Это футбольный процесс. Новички спокойно адаптируются, а кто не сумеет, того попросят на выход. Эсекиэля Барко тоже никто не знал, а сейчас без него трудно представить команду, – сказал бывший игрок сборной России.