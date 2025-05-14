«Спартак» готов продать Бабича на Ближний Восток

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич может покинуть московский клуб. Об этом сообщил «Евро-футбол.Ру».

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По информации источника, серб по сей день интересен командам из Ближнего Востока/ Москвичи же будут готовы отдать защитника в случае выгодного предложения.

Ранее стало известно, что еще и вингер «Спартака» Тео Бонгонда может покинуть команду этим летом. В СМИ пишут, клуб готов рассмотреть предложения по 29-летнему игроку.

Завтра, 15 мая, красно-белые сыграют свой матч с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Москве в 20:00 по столичному времени и решит, кто из команд поборется за трофей в Суперфинале.