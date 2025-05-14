«Локомотив» сделал предложение по трансферу полузащитника Паньягуа

«Локомотив» сделал предложение по трансферу Мойсеса Паньягуа.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Железнодорожники предлагают 1 млн евро, «Олвэйс Реди» хочет получить за 17-летнего хавбека 1,1 млн евро. Изначально боливийский клуб просил за Паньягуа 1,8 млн, торги продолжаются.

Отмечается, что сам Мойсес готов продолжить карьеру в России. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет и «Тулуза».

За «Олвэйс Реди» Паньягуа сыграл 76 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Текущая рыночная стоимость боливийского полузащитника составляет 700 тысяч евро по данным Transfermarkt.