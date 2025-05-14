Экс-футболист сборной СССР назвал лучшего тренера РПЛ в текущем сезоне

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев считает, что Сергей Семак, возглавляющий петербургский «Зенит», является лучшим тренером текущего сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ).

После 28 туров в МИР РПЛ команда Семака с 60 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы. Лидирует «Краснодар» (61).

— Лучших тренеров обычно выбирают по командам, которые заняли призовые места. Для меня, наверное, Сергей Семак из «Зенита». Он смог перестроить игру команды, когда ее покинула часть игроков. Тренер перешел на другую схему, выставив Александра Соболева впереди. На форварда навешивают, а он борется за мяч в штрафной. Подставляет голову или сбрасывает своему, уже были такие успешные попытки в важных матчах. Сейчас у них не разыгрывающего, они стали играть простую российскую игру: навес и борьба. В этом плане Семак — молодец! — цитирует Пономарева Betonmobile.

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