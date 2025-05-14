В «Реале» хотят изменить систему физической подготовки. Методы Пинтуса считают неподходящими для плотного календаря, тренер не войдет в штаб Алонсо (Marca)

Sports.ru

В «Реале» считают необходимым изменить систему физической подготовки игроков.

В «Реале» хотят изменить систему физической подготовки
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По данным Marca, некоторые члены тренерского штаба Карло Анчелотти считают, что клубу необходимо модернизировать тренировочный процесс, поскольку методы работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса не подходят для текущего плотного расписания матчей.

В течение сезона тренерский штаб регулярно проводил совещания, анализируя причины спада команды и большого количества травм.

Сообщается, что после прихода в «Реал» Хаби Алонсо за физическую подготовку игроков будет отвечать входящий в его штаб Альберто Энсинас, сильной стороной которого считается, в частности, работа с молодыми футболистами.

При этом Пинтус останется в клубе после ухода Анчелотти – его будущее будет определено позднее.

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