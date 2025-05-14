В «Реале» хотят изменить систему физической подготовки

В «Реале» считают необходимым изменить систему физической подготовки игроков.

По данным Marca, некоторые члены тренерского штаба Карло Анчелотти считают, что клубу необходимо модернизировать тренировочный процесс, поскольку методы работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса не подходят для текущего плотного расписания матчей.

В течение сезона тренерский штаб регулярно проводил совещания, анализируя причины спада команды и большого количества травм.

Сообщается, что после прихода в «Реал» Хаби Алонсо за физическую подготовку игроков будет отвечать входящий в его штаб Альберто Энсинас, сильной стороной которого считается, в частности, работа с молодыми футболистами.

При этом Пинтус останется в клубе после ухода Анчелотти – его будущее будет определено позднее.