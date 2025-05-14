Медведев рассказал о съемках сериала к 100‑летию «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что к 100‑летнему юбилею петербургского футбольного клуба снимается сериал.

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В среду в Москве проходит презентация книги «Зенит». История 100 лет», посвященной юбилею клуба из Санкт‑Петербурга. 100 лет «Зениту» исполнится 25 мая.

— С каким настроем «Зенит» подходит к юбилею?

— 100 лет бывает один раз, как и 18. Очень рады, что уже целый план, посвященный 100‑летию нашего любимого клуба, начал воплощаться. Это и новый состав метро «Зенит», оформленный снаружи и изнутри. 24 мая будет открыта выставка в Севкабеле, снимается сериал, пишутся еще книги, — передает слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».

«Зенит» за два тура до конца чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, на 1 очко «сине‑бело‑голубых» опережает «Краснодар». В воскресенье команда Сергея Семака в гостях встретится с «Ростовом» в рамках 29‑го тура МИР РПЛ.

В среду «Зенит» в Москве сыграет ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА. Первая игра завершилась победой петербуржцев — 2:0.

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