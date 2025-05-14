Денисов, работающий детским тренером, не смог назвать размер своей зарплаты

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов, работающий детским тренером в СШОР «Зенит», в эфире канала «Коммент.Шоу» в YouTube не смог назвать размер своей зарплаты.

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По словам экс-игрока, его зарплатная карточка пока лежит в банке.