Полузащитник «Динамо»: нам по силам закончить сезон в топ-3 РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов считает, что бело-голубые могут завершить нынешний сезон Российской Премьер-Лиги в числе трёх лучших команд.

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не всё от нас зависит, поскольку отстаём от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем, — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведёт, — приводят слова Глебова «Известия».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). В последних двух турах РПЛ бело-голубые сыграют с «Акроном» и «Краснодаром».