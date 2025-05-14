«Оренбург» намерен сохранить Слишковича

Как сообщает Metaratings, «Оренбург» проявляет интерес к 35-летнему опорному полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири. Игрок нравится как тренеру Владимиру Слишковичу, так и спортивному руководству клуба.

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В «Оренбурге» рассматривают Квеквескири в первую очередь как усиление для Первой лиги, но вероятность его перехода сохранится и в случае сохранения места в РПЛ. Сам футболист осведомлен об интересе.

Параллельно с этим, в «Оренбурге» довольны работой Владимира Слишковича и прогрессом команды за последний отрезок в РПЛ, при этом ранее рассматривался вариант с приглашением главного тренера КАМАЗа Ильдара Ахметзянова. Не исключено, что Слишкович останется у руля команды даже в случае вылета в Первую лигу.