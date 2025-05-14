В Сербии прокомментировали информацию о приглашении Станковича в сборную

Представитель Сербской федерации футбола Милан Вукович опроверг информацию, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович может возглавить национальную команду Сербии. Ранее об этом сообщалось, в том числе, в российских СМИ.

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«Эта информация не соответствует действительности. Деян Станкович обладал большим именем, когда был игроком, обладает им, будучи тренером. Мы очень уважаем его, Сербская федерации футбола — дом для него, как и для всех бывших игроков сборной. Однако мы никогда не общались на тему его привлечения к работе в сборной Сербии. У нас есть главный тренер Драган Стойкович, который уже 7 июня поведёт сборную в исключительно важный и сложный цикл отборочных матчей к чемпионату мира», — приводит слова Вуковича сербское онлайн-издание Danas.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Зенит» (60 очков) занимает второе место, тройку лидеров замыкает ЦСКА (55 очков). «Спартак» — пятый (51 очко).