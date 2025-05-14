Агент Джикии: есть опасения, что «Химки» не погасят долги перед Георгием

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересны 31-летнего защитника «Химок» Георгия Джикии, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Льву БОЧАРОВУ о проблемах его клиента в подмосковной команде.

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– «Химки» могут не лицензировать на следующий сезон. У вас нет опасений, что клуб не погасит долги перед Джикией?

– Такие опасения есть. Но это жизнь. Это не первая ситуация с командой. Было много команд, которые попадали в такую ситуацию.

Будем решать в правовых рамках. Но что поделать? Возникают такие ситуации, которые приходится решать в юридических органах, скажем так.

– А руководители «Химок» обещают погасить задолженность перед футболистами или нет?

– Насколько я знаю, определенные слова были сказаны. После того как, если помните, была ситуация, что могли чуть ли не вторым составом поехать на игру в Санкт-Петербург. Как раз после этого была встреча и с Алаевым, и с акционером. То есть ребята услышали то, что позволило им собраться и всё-таки довести сезон до конца. Я думаю, они надеются, что всё заработанное они получат. Как будет – увидим.

– На данный момент большая задержка в выплатах заработной платы футболистам?

– Сморите, задержка есть. Но решение игроков, руководства и акционеров пока оставить это внутри коллектива. Задержка есть. Это проблема, которую не скроешь, но пока рано это обсуждать и говорить об этом.

Контракт Георгия Джикии с «Химками» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

После 28-и туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место (26 очков). Ближайшими преследователями подмосковной команды являются «Пари НН» (26) и «Ахмат» (24).