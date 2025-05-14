«Челси» не уволит Мареску даже в случае непопадания в ЛЧ

«Челси» не будет увольнять Энцо Мареску даже если клуб не попадет в ЛЧ.

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Лондонцы идут на 5-м месте с 63 очками, опережая «Астон Виллу» лишь по дополнительным показателя. В Лигу чемпионов от Англии попадают первые пять мест чемпионата.

По данным The Telegraph, непопадание «Челси» в Лигу чемпионов будет воспринято в клубе скорее как разочарование, а не кризис, требующий радикальных решений. В клубе знают, что к Мареске проявляют интерес как в Англии, так и в Европе, но никаких планов менять тренера по итогам последних матчей нет.

Хотя руководство, как ожидается, проведет обзор сезона и рассмотрит направления для улучшения, полноценной оценки работы Марески не планируется до конца следующего сезона – за исключением непредвиденных обстоятельств или крайне плохих результатов.

Если же «Челси» не попадет в Лигу чемпионов два сезона подряд при Мареске, тогда его будущее может оказаться под вопросом. Однако в клубе уверены, что под руководством итальянца «Челси» прогрессирует – вне зависимости от итогового места в таблице или завоевания трофея.

При Мареске стиль игры команды изменился, и большую часть сезона «Челси» находился в топ-5 – в зоне Лиги чемпионов, – а не в числе догоняющих.

Напомним, что предыдущий тренер «Челси» Маурисио Почеттино покинул клуб прошлым летом после анализа итогов сезона, когда команда финишировала шестой в его первый сезон.