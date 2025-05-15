Сафонов: Тюкавина не волнует тема нового главного тренера «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ об отношениях своего клиента с исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых Роланом Гусевым.

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– Беспокоит ли Тюкавина тема нового главного тренера «Динамо»?

– В этом плане он мне нравится. Его задача как футболиста – играть в футбол. Уверен, он при любом тренере будет играть. Сейчас нужно восстановиться. Тренеров выбирают, те кто платят. Спонсоры, руководство, банки. Кто-то ВТБ принадлежит, кто-то ВЭБ, кто-то «Газпрому».

– Какие у него отношения с Гусевым?

– Тренер и игрок. Пока он восстанавливается на базе. Когда видятся, здороваются.

– Как вам работа Гусева?

– Когда говорят, что кто-то за неделю все поменял… Я думаю, что Личка провел определенную работу. Может быть, что-то подкорректировано. Если тренер полностью проводит предсезоннку, то тогда можно сказать, что он все поменял. Пока результат есть. Когда у тренера есть результат, здорово. Когда результата нет, то иди собирать вещи. Я думаю, что его тоже поддавливает та ситуация, что он исполняющий обязанности, а не главный тренер. Никто ему не сказал, что он останется. Постоянно ходят слухи о том, что придет другой новый тренер. Он сказал, что ему без разницы, я не поверю в это. Любой тренер уверен, когда в нем уверен клуб. «Локомотив» говорит, что полностью верит Галактионову, а «Спартак» верит в Станковича... Говорить можно, что угодно. Сколько было случаев, когда такие вещи говорят, а через тур-два тренер поехал домой.

1 мая «Динамо» уволило главного тренера Марцела Личку. До конца нынешнего сезона руководить бело-голубыми будет Ролан Гусев. При нем «Динамо» одержало две победы: над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

После 28 туров «Динамо» с 53 очками занимает 4-е место.