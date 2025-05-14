Черданцев: очевидно, что зимой в «Спартаке» были допущены ошибки

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что «Спартак» в зимнюю паузу допустил ошибки, а трансферы могли нарушить баланс в команде.

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В воскресенье «красно‑белые» на выезде уступили «Динамо» в матче 28‑го тура МИР РПЛ со счетом 0:2. «Спартак» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

— Справедливо сказать, что теперь для «Спартака» и Станковича кубковый матч с «Ростовом» — важнейший в сезоне на данный момент?

— Конечно. Осенью казалось по игре, что такой «Спартак» мы действительно давно не видели. Я говорил: «Давайте посмотрим, как Станкович пройдет зимнюю паузу». У нас она отличается от европейской. За три месяца сто раз теряешь форму, сто раз ее набираешь. Можно было предположить, что для Станковича и его тренерского штаба это будет проблемой, потому что они не с таким не сталкивались в той же Италии. Видимо, что‑то было не так спланировано. Может быть, с трансферами Гарсии и Солари нарушился какой‑то внутрикомандный баланс. Очевидно, что в эту зимнюю паузу были допущены какие‑то ошибки, которые привели к потере позиций в чемпионате.

Сейчас получается так, что все упирается в матч с «Ростовом», где «Спартак» — фаворит. Не сказал бы, что стопроцентный. «Ростов» — команда крепкая, хорошая. Они отдыхают в последних матчах чемпионата, особо не напрягаются, поскольку не решают никаких задач. У них будет сверхмотивация, сверхнастрой. Думаю, это будет тяжелая игра для «Спартака». В финале будет либо ЦСКА, либо «Зенит», поэтому в этом сезоне «Спартаку» гарантировать титул никто не может, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

В следующем туре МИР РПЛ «Спартак» 18 мая сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». 15 мая команда Станковича примет «Ростов» в финале плей‑офф Пути регионов FONBET Кубка России.

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» смотрите 15 мая с 19:00 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.