В «Зените» не считают сезон провальным

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился своими мыслями о невыхо́де сине-бело-голубых в Суперфинал Кубка России.

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«Сегодня мы уже забудем про Кубок и будем думать о чемпионате. Нет времени жаловаться, мы будем дальше готовиться. — Сезон на грани провала? Почему? У нас ещё две игры в чемпионате», — приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

Накануне петербургский «Зенит» завершил своё выступление в Кубке России, уступив по сумме двух встреч московскому ЦСКА.

18 мая петербургский «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова» в 29-м туре РПЛ, а 24 мая в 30-м, заключительном туре, примет на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат».

После 28 туров РПЛ команда Сергея Семака набрала 60 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера — «Краснодара» — на один балл. 17 мая «Краснодар» сыграет на выезде против «Оренбурга».