Эвра: если бы Фергюсон тренировал сейчас, он бы попал в тюрьму

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился воспоминаниями об эмоциональном эпизоде, возникшем между бывшим главным тренером команды сэром Алексом Фергюсоном и экс-нападающим «красных дьяволов» Дэнни Уэлбеком.

© Чемпионат.com