ЦСКА по пенальти победил «Зенит» и прошел в Суперфинал Кубка России

Московский ЦСКА стал первым участником Суперфинала FONBET Кубка России по футболу.

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В среду в Москве ЦСКА обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0. Авторами голов в основное время стали армейцы Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

В концовке первого тайма пенальти не реализовал хавбек «красно‑синих» Иван Обляков, который не смог переиграть голкипера «сине‑бело‑голубых» Денис Адамова. Одиннадцатиметровый в ворота «Зенита» был назначен главным арбитром встречи Виталием Мешковым после подсказки VAR.

В первом матче, который прошел в Санкт‑Петербурге, «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где победу одержал ЦСКА — 4:2 В серии одиннадцатиметровых свои удары не реализовали Александр Соболев и Густаво Мантуан.

Второй участник Суперфинала определится 15 мая в матче между «Спартаком» и «Ростовом», которые сыграют в рамках финала Пути регионов.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».