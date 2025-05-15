Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Футбольный комментатор, журналист Геннадий Орлов поделился своими мыслями о серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА. «Слабо, по центру. Он же сделал паузу, обманул Торопа, вратарь упал. Но вот сам удар… Голеностоп не развернулся как следует. Надо было его хотя бы немного развернуть! В голове, видимо, сидела мысль, что нужно пробить в противоположный от голкипера угол. Подвела техника… Ну вот такой он футболист», — приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-Экспресс». В первом матче финальной серии Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» одолел московский ЦСКА со счётом 2:0. Ответная встреча в основное время завершилась победой «армейцев» с аналогичным счётом. Судьба путёвки в Суперфинал решилась в серии послематчевых пенальти, где первым к точке в составе сине-бело-голубых подошёл Александр Соболев, вратарь сумел отразить его удар. ЦСКА одержал победу в серии пенальти и получил возможность сразиться в матче за трофей. ЦСКА сыграет на арене «Лужники» 1 июня с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые разыграют путёвку сегодня, 15 мая. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 20:00.