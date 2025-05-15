«Интер Майами» сыграл результативную ничью с «Сан‑Хосе»

Футболисты «Интер Майами» на выезде сыграли вничью с «Сан‑Хосе Эртквейкс» в матче регулярного сезона MLS. Игра завершилась со счетом 3:3. Кристиан Аранго, Бью Леруа и Иан Харкс отличились голами у «Сан‑Хосе».

© РИА Новости / Григорий Соколов

Гол Максимиллиано Фалкона и дубль Тадео Алленде позволили гостям не уступить в счете. Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси провел полный матч, но результативными баллами не отметился.

«Сан‑Хосе» набрал 17 очков и сохранил седьмое место в Западной конференции. «Интер Майами» (22) занимает пятую позицию на Востоке.