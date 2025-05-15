В «Зените» раскритиковали судейство после матча с ЦСКА

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о недовольстве главного тренера команды Сергея Семака судейством в матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА и заявил, что все спорные решения были приняты не в пользу петербургского клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону», — отметил он.

На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля. Главный судья Виталий Мешков после переговоров с судьями на VAR сам посмотрел повтор и указал на 11-метровый удар. При этом пенальти не был реализован.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0 в пользу армейцев. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.