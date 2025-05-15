Советник Лапорты высказался об отношении судей к «Барселоне»

Советник Лапорты: «Реал» оказывал давление на судью перед финалом Кубка Испании – это очевидно. «Барсе» приходится быть намного лучше других – в матчах всегда случаются непредвиденные события»
Энрик Масип поделился мыслями относительно отношении арбитров к «Барселоне».
«С самого детства у меня было ощущение, что с «Барселоной» всегда что-то случается – и ты оказываешься в роли жертвы. Когда ты проигрываешь и жалуешься на судью, все говорят, что ты это делаешь из-за того, что проиграл. Думаю, это хорошо, что, даже победив, ты можешь объяснить вещи, которые кажутся бессмысленными. Правда, и другие команды оказывают давление другими способами. «Барсе» иногда приходится быть намного лучше других, потому что в матчах всегда случаются непредвиденные события, как это было в Милане [против «Интера»] или против «Реала», который мог сделать счет 4:4. То, что «Реал» сделали перед финалом Кубка Испании, какое давление он оказал, в итоге принесло им желаемый результат. «Барса» – не протестующая команда, но в матче с «Реалом» это было очевидно, и давление, которое они оказывали на судью, было совершенно очевидным. Это вопрос стиля. Еще во времена Хави, Иньесты, Месси это было видно. ВАР превратился из полезного инструмента в еще большую проблему из-за давления», – сказал Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.