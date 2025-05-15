Постекоглу получит примерно 2 млн фунтов в случае выигрыша ЛЕ, футболисты «Тоттенхэма» – бонус 3 млн. Игрокам «МЮ» поднимут зарплаты на сумму около 30 млн
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут получить бонусы в случае выигрыша ЛЕ.
Команды встретятся в финальном матче Лиги Европы.
По информации The Telegraph, футболистам манкунианской команды в случае победы увеличат зарплаты в общей сложности на сумму около 30 миллионов фунтов – на всю команду. При этом бонус за победу равен миллиону фунтов.
В случае успеха главный тренер Рубен Аморим и его штаб получат повышение зарплаты на 25 процентов.
В свою очередь, футболисты «Тоттенхэма» получат три миллиона фунтов на всю команду в качестве бонуса в случае победы
Главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу получит около двух миллионов фунтов, если его команда обыграет «Манчестер Юнайтед».