«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут получить бонусы в случае выигрыша ЛЕ.

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Команды встретятся в финальном матче Лиги Европы.

По информации The Telegraph, футболистам манкунианской команды в случае победы увеличат зарплаты в общей сложности на сумму около 30 миллионов фунтов – на всю команду. При этом бонус за победу равен миллиону фунтов.

В случае успеха главный тренер Рубен Аморим и его штаб получат повышение зарплаты на 25 процентов.

В свою очередь, футболисты «Тоттенхэма» получат три миллиона фунтов на всю команду в качестве бонуса в случае победы

Главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу получит около двух миллионов фунтов, если его команда обыграет «Манчестер Юнайтед».