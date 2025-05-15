Экс-игрок «Спартака»: история с кошельком Быстрова — это подстава Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Иванов заявил, что экс-нападающего красно-белых Артёма Дзюбу подставили в истории с воровством денег из кошелька полузащитника Владимира Быстрова. В 2009 году на сборах в Австрии у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. В результате инцидента 20-летний Дзюба покинул «Спартак» и ушёл в аренду в «Томь».

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«История с деньгами Быстрова – подстава. Я тогда был в аренде в «Томи», но точно знаю, что это была подстава. Я просто знаю некоторые подробности, о которых мало кто слышал. Первое: Быстров с Дзюбой изначально вообще не общались, а потом вдруг резко подружились. Это как минимум странно. Второе: помимо тех 23 тысяч рублей, которые якобы украл Дзюба, у Быстрова в кошельке лежало еще 20 тысяч евро. Почему Артём взял только рубли? Это же смешно! Он клептоман, что ли? Если человека хотели слить, могли сделать это красиво, а не так глупо и топорно», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, Дзюба выступает за «Акрон» с осени 2024 года. Всего в нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.