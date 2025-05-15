Сразу 7 клубов РПЛ уже ни за что не борются? Выясняем, какая мотивация у них осталась

У одних остаются шансы на тройку, у других – возможность повысить стоимость лидеров. Но главное – можно заработать.

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За два тура до конца в РПЛ ещё куча интриг – продолжается борьба не только за чемпионство, но и за место в элите на следующий сезон. Шансов остаться именно по спортивному принципу лишился только «Факел». Хотя и у воронежцев есть ещё возможность зацепиться, если они займут 15-е место, а «Химки» или «Крылья Советов» не пройдут лицензирование. Так что сезон для «Факела» точно не закончен.

При этом есть шесть клубов, которые оказались между потолком и полом. Они летают в середине комнаты и пока не лишились возможности примкнуть к какой-то из сторон. Да-да, те самые клубы, уже лишившиеся математических шансов на золото и точно не вылетающие из РПЛ. Их расположение в таблице следующее: «Динамо» Москва, «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и «Акрон». Формально мы можем отнести сюда ещё одну команду – ЦСКА вряд ли окажется на первом месте. А вот стыковые матчи для «Крыльев» или Махачкалы точно нельзя исключать. Уж слишком неважно они проводят последние туры, а впереди непростой календарь.

У клубов есть мотивация от лиги. Ведь доходы зависят от занятого места

История про то, что команда забралась в топ-8, выполнила задачу и может заранее уезжать в отпуск, здесь сработает вряд ли. Ведь часть доходов лига распределяет между клубами по двум большим направлениям. Первое отнесём к спортивной – все 16 клубов получают равную долю за выступление в РПЛ, плюс уже не равную – в зависимости от занятого места. Вторую – к маркетинговой, там тоже есть свои выплаты и внутренняя таблица, которая формируется в зависимости от посещаемости команды и её медиаактивности.

Нас сейчас интересует первая. Ведь за маркетинг трудно отвечать игрокам: скорее это работа клуба. Точных данных по выплатам в этом сезоне пока нет. Но мы можем ориентироваться на прошлый. И ещё предположить, что денег стало больше. Так вот, в прошлом сезоне каждый клуб РПЛ получил по 289 млн рублей от лиги за участие в соревнованиях. Плюс 4,6 млрд рублей распределили в зависимости от занятого места. «Зенит», например, заработал за чемпионство в общей сложности около 1 млрд, «Краснодар» – 948 млн, московское «Динамо» – 876 млн и так далее.

Если мы берём разницу между, условно, третьим и пятым местами в РПЛ, то это около 70 млн рублей. Да, в формате функционирования большого клуба это небольшие деньги – примерно годовая зарплата игрока, который находится где-то между основой и запасом. Но при этом разве кто-то от них откажется?

А между восьмым и девятым местами – разница около 35 млн рублей. Для «Акрона» – деньги уже серьёзные. Поэтому и нет сомнений, что в последних двух турах тольяттинцы попытаются подвинуть «Ростов» и улучшить своё положение в таблице.

А что может заставить помимо денег?

Есть, конечно, и внутренние мотивационные моменты. Причём у каждого участника РПЛ. Пусть иногда они могут быть связаны с Кубком России. В ЦСКА точно понимают: зацепиться за победу в РПЛ – совсем фантастический сценарий. Но сохранить третье место – уже большой успех. В первый сезон Николича взять медали – такое точно будет признано отличной работой.

У «Динамо» амбиции выглядят немного иначе: там есть временный тренер, который хочет стать постоянным. Или показать себя другим. А для этого нужно начать с четырёх побед. Две уже есть, в том числе в дерби со «Спартаком». На оставшиеся команда точно будет претендовать. Даже если это помешает «Краснодару» взять титул. Тройка для «Динамо» второй год подряд – чем не повод хорошо настроиться на какие-то две игры в концовке сезона?

Для «Спартака» в РПЛ всё почти закончено. В теории, конечно, ещё можно зацепиться за тройку, но для этого потребуются две победы и неудачи конкурентов. Очевидно, что сейчас для Деяна Станковича и футболистов на первое место встанет Кубок России. И там их ждут (при идеальном раскладе) два главных матча. Если же команда сегодня вылетит из Кубка, а в РПЛ завершит сезон не в тройке – могут последовать кадровые перестановки. Не факт, что речь пойдёт об уходе Станковича, но кто-то же должен ответить за провал?

«Локомотив» будет заканчивать сезон с одной целью: клубу надо понять, есть ли смысл идти дальше с Михаилом Галактионовым или нужно сделать выбор в пользу кого-то другого. Впереди два матча, хотя предварительное решение уже наверняка есть.

«Рубин» точно вовсю готовится к следующему сезону. Хотя это пока не отражается на результатах – три победы в последних пяти матчах. Согласитесь, не самый плохой результат для команды без мотивации? Но главное, с чем надо определиться – с будущим Даку. Возможен ли выгодный трансфер или игрока сохранят на следующий сезон? Если сам Даку выдаст ударный финиш – его и продать можно будет подороже, и сам форвард зарплату (будущую) сможет повысить.

«Ростов» сконцентрируется на кубковом матче со «Спартаком», который может повлиять на будущее Джонатана Альбы. Плюс до конца непонятно, кто будет управлять клубом в следующем сезоне.

«Акрон» же с высочайшей долей вероятности не опустится ниже девятого места и окажется выше «Крыльев» – остаётся разве что улучшить рекорды Дзюбы и прорекламировать других футболистов. Или, возможно, дать возможность молодым игрокам проявить себя. Что же до самого Артёма, то там мотивация одна – набрать как можно больше по системе «гол+пас».