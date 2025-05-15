«Ростов» одержал победу над «Спартаком» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» из Ростова‑на‑Дону в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В официальном протоколе первый мяч записан как автогол вратаря «красно‑белых» Александра Максименко. Во втором тайме счет сравнял форвард «Спартака» Ливай Гарсия, но почти сразу отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко.

На 84‑й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален форвард «Спартака» Манфред Угальде. В добавленное ко второму тайму время хозяева лишились еще одного игрока — прямую красную карточку получил Наиль Умяров. Также с поля был удален главный тренер «красно‑белых» Деян Станкович.

«Ростов» сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА. встреча пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Номинальный хозяин поля Суперфинала Кубка России определится в результате жеребьевки, которая пройдет сразу после встречи 15 мая. Жеребьевку в прямом эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР проведет заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.