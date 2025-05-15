Экс-защитник Шишкин предложил рассмотреть российского тренера в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Эдуарду ВЫТРИКОВСКОМУ, кого он видит главным тренером красно-белых.

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Летом 2024 года «Спартак» возглавил серб Деян Станкович. Его контракт рассчитан до конца сезона 2025/26.

– Я все-таки сам спартаковец и придерживаюсь какой-то традиционности. Считаю, что у нас много российских тренеров, которые сидят без работы, их все прекрасно знают. Учитывая, что последние тренеры в «Спартаке» были иностранцами, я бы рассмотрел российского специалиста. Но опять же, я не руководитель, не я принимаю решение. Есть руководящий состав, есть генеральный директор, спортивный директор, аналитики, которые работают в клубе по этому направлению. Какой сейчас нужен тренер «Спартаку»? Спросите у болельщиков или у футболистов, они ответят, что нужен тот, при котором будут хорошие результаты, – отметил Шишкин.

Последним российским главным тренером «Спартака» был Олег Кононов. Он руководил красно-белыми с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.