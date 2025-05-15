Мареска высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед»

Мареска об «МЮ»: «Челси» выиграл почти все матчи против команд с пятью защитниками. В последних 10 играх мы набрали 20 очков – два очка в среднем за игру. Хорошая статистика для борьбы за ЛЧ»
Энцо Мареска высказался о предстоящем матче с «МЮ».
Об игре против команд с пятеркой защитников, таких как «Манчестер Юнайтед»
«Мы выиграли почти все матчи против команд, играющих низким блоком и с пятью защитниками. Единственная разница в том, что когда мы играли с такими командами, вероятно, мы атаковали недостаточно быстро. Но если оглянуться назад – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Лестер» и другие команды, которые использовали схему с пятью защитниками, – я думаю, наши результаты были хорошими. Просто нужно научиться действовать иначе».
О проблемах «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
«Я сосредоточен на своей работе в «Челси». Даже когда ты находишься внутри клуба, сложно судить. А представьте, если ты снаружи? Очень трудно понять, в чем причина. Единственное, что я могу сказать – это то, что мы стараемся концентрироваться на себе и делать все возможное здесь, в «Челси».
О том, удачное ли сейчас время, чтобы играть с «Манчестер Юнайтед», перед финалом Лиги Европы
«Дело не в том, хорошее это время, чтобы играть с ними, или нет. Все зависит от нас. Даже несмотря на поражение от «Ньюкасла», я считаю, команда находится в хорошем состоянии, на хорошем ходу. В последних 10 матчах Премьер-лиги мы набрали 20 очков. Средний показатель в два очка за игру – это хорошая статистика, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов. Так что мы должны быть сосредоточены на себе и постараться выдать максимум в пятничном матче», – сказал главный тренер «Челси».