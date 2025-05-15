Мареска высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед»

Энцо Мареска высказался о предстоящем матче с «МЮ».

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Об игре против команд с пятеркой защитников, таких как «Манчестер Юнайтед»

«Мы выиграли почти все матчи против команд, играющих низким блоком и с пятью защитниками. Единственная разница в том, что когда мы играли с такими командами, вероятно, мы атаковали недостаточно быстро. Но если оглянуться назад – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Лестер» и другие команды, которые использовали схему с пятью защитниками, – я думаю, наши результаты были хорошими. Просто нужно научиться действовать иначе».

О проблемах «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

«Я сосредоточен на своей работе в «Челси». Даже когда ты находишься внутри клуба, сложно судить. А представьте, если ты снаружи? Очень трудно понять, в чем причина. Единственное, что я могу сказать – это то, что мы стараемся концентрироваться на себе и делать все возможное здесь, в «Челси».

О том, удачное ли сейчас время, чтобы играть с «Манчестер Юнайтед», перед финалом Лиги Европы