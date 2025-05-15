Бубнов: в этом чемпионате судьи больше «убивают» «Зенит»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что в этом сезоне многие судейские решения были приняты не в пользу санкт-петербургского «Зенита». Напомним, накануне сине-бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России по футболу, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА (0:2, 3:4 по пен.).

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