«Спартак» сообщил о продаже всех билетов на матч Кубка России с «Ростовом»

Пресс‑служба московского футбольного клуба «Спартак» сообщила о продаже всех билетов на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».

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Встреча пройдет в четверг на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 (мск).

Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет со столичным ЦСКА. Матч пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Прямую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов» смотрите с 19:15 на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.