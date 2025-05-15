Невилл: лишь один игрок «Манчестер Юнайтед» попал бы в состав «Тоттенхэма»

Невилл о финале ЛЕ: «Бруну – единственный игрок «МЮ», который попал бы в стартовый состав «Тоттенхэма»
Лишь один игрок «Манчестер Юнайтед» попал бы в состав «Тоттенхэма», считает Невилл.
Команды встретятся в финале Лиги Европы. Матч пройдет в Бильбао 21 мая.
«Если сравнивать игроков «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» по позициям, то только Бруну Фернандеш попал бы в стартовый состав «Тоттенхэма». В финале я бы предпочел каждого игрока «Тоттенхэма» [остальным] игрокам «Ман Юнайтед», – сказал бывший защитник манкунианцев Гари Невилл в эфире The Overlap.