Экс-судья оценил победный гол «Реала» в игре с «Мальоркой»

Экс-судья Павел Фернандес оценил победный гол «Реала» в игре с «Мальоркой».

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В матче 36-го тура Ла Лиги мадридцы одержали победу со счетом 2:1. Решающий мяч на 95-й минуте забил 20-летний защитник Хакобо Рамон, впервые вышедший в старте на игру чемпионата Испании.

Он продавил защитника «Мальорки» Хосе Копете, который остался лежать на газоне после эпизода.

– Сфолил ли Хакобо на Копете в победном голе «Реала»? И был ли офсайд?

– Защитник был слишком самоуверен, и игрок «Реала» опередил его. Офсайда тоже нет: когда Вальехо скидывает мяч головой, игрок уже вышел из «вне игры».

Чистый гол, – заявил в соцсетях бывший судья Павел Фернандес.