В Португалии прокомментировали переговоры с Моуринью

В Португальской футбольной федерации (FPF) опровергли слухи о переговорах с главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Record.

Ранее в турецкой прессе появилась информация, что главный тренер команды из Стамбула близок к назначению на пост главного тренера сборной Португалии. Источник отметил, что специалист уже заключил предварительное соглашение. Ожидалось, что Моуринью возглавит португальскую национальную команду после нынешнего сезона Лиги наций УЕФА.

Позднее источник в FPF категорически опроверг эту информацию. Тот же источник гарантирует, что никаких контактов с тренером нет, и подчёркивает, что контракт нынешнего главного тренера сборной Роберто Мартинеса действует до 2026 года.