АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона

Чемпионат.com

Английская Премьер-лига в социальных сетях опубликовала список претендентов на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2024/2025. Номинантами стали:

АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона
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  • Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт (32 матча, шесть голов, восемь голевых передач);
  • Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх (35 матчей, четыре голевые передачи);
  • Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак (33 матча, 23 гола, шесть голевых передач);
  • Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо (36 матчей, 18 голов, семь голевых передач);
  • Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (33 матча, три гола, семь голевых передач);
  • Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (36 матчей, 28 голов, 18 голевых передач);
  • Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (36 матчей, три гола, одна голевая передача, 14 матчей без пропущенных мячей);
  • Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд (34 матча, 20 голов, три голевые передачи).

Голосование болельщиков продлится до 19 мая. По итогам прошлого сезона приз взял хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Футбол
Фил Фоден