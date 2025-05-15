Давид Мелик-Гусейнов: «Пари НН» должен напрямую остаться в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о турнирном положении нижегородцев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сейчас клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков за 28 матчей.

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– Вы всегда очень аккуратны в прогнозах. Но сейчас «Пари НН» сравнялся с «Химками». Впереди матчи с «Факелом» и с ЦСКА. Как оцените шансы сохраниться напрямую?

– О другом мы даже не думаем. Мы сказали ребятам – у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ. Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать.

Вообще наша задача быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.

– Отслеживаете ли вы ситуацию с «Химками» и «Крыльями» на предмет получения их лицензии? – Очень переживаем за наших коллег и в РПЛ, и в Первой лиге. Понимаем их сложности, но на них не рассчитываем. Должны рассчитывать только на себя, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.