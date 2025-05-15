Тренер соперника уберег Месси от красной карточки

Тренер соперника уберег Лионеля Месси от красной карточки.

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«Интер Майами» сыграл вничью на везде с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3). Команда Хавьера Маскерано одержала лишь одну победу в последних шести матчах во всех турнирах.

После финального свистка Месси в агрессивной форме высказывал претензии арбитру Джо Дикерсону. Аргентинец указал пальцем на судью, на что тот в ответ показал желтую карточку.

Однако Месси на этом не успокоился и даже жестом показал Дикерсону, чтобы тот дал ему вторую желтую и удалил с поля. Рефери ответил: «Ты хочешь, чтобы я тебя удалил? Уходи».

Вмешавшийся тренер «Сан-Хосе» Брюс Арена помог усмирить аргентинца – он увел игрока от арбитров сразу после игры. Выступая после матча, Арена объяснил, что красная карточка для Месси после финального свистка выглядела бы «нелепо».