«Нахер «Барсу», «ФК Негрейра», «Кулес – сукины дети». Фанаты «Эспаньола» вывесили в городе баннеры с оскорблениями перед дерби
Фанаты «Эспаньола» вывесили в городе баннеры с оскорблениями «Барселоны».
Сегодня команды встретятся в 36-м туре Ла Лиги. «Блауграна» станет чемпионом Испании, если не потеряет очки.
Перед дерби объединение фанатов «Эспаньола» La Curva разместило в городе баннеры о сопернике: «Барселона», вы не соперники, вы враги», «Нахер «Барсу», «Местные против туристов», «ФК Негрейра», «Кулес – сукины дети».
Матч «Эспаньол» – «Барселона» начнется в 22:30 по московскому времени.