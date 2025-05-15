Звездные спортсмены, которые дружат, несмотря на соперничество

Они нередко выходили друг против друга на поле и в соревнованиях — но это никак не влияло на их отношения.

© Чемпионат.com

В судьбе многих именитых спортсменов важную роль играет выбор настоящих друзей, которые пойдут за тебя и в огонь, и в воду, чтобы выручить из беды, помочь не только добрым словом, но и конкретным делом.

О чём расскажем:

Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

Фелиппе Коутиньо и Неймар

Майкл Фелпс и Рэй Льюис

Бетина Попова и Елизавета Туктамышева

Серж Гнабри и Йозуа Киммих

Икер Касильяс и Хави Эрнандес

Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд

Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

Футбольный Аполлон планеты и Мустанг, как называли Рикарду журналисты за его взрывной характер, подружились в далёком 1998 году, в академии лиссабонского «Спортинга».

До сих пор некоторые специалисты считают, что Куарежма от природы был одарённее, чем Роналду. На футбольном поле Рикарду творил просто чудеса! Невероятные финты юного португальца, его техника вызывали восхищение болельщиков. И они нередко негодовали, почему в молодёжке восходящие звёзды – Куарежма и Роналду – не всегда играли вместе.

Правда, Цыганёнок (именно такое прозвище дал своему другу Криштиану) на поле был немного эгоистичным и не любил расставаться с мячом, когда партнёры в команде находились в более выгодной позиции. И Рикардо не всегда ладил с тренерами, замечания которых он порой встречал в штыки.

Впрочем, Роналду и Куарежму объединяло одно качество: недоверие к людям, придирчивое отношение к выбору друзей и приятелей. Оба они родились в бедных семьях: отец Рикарду рано ушёл из семьи – и отношения звёздного футболиста с ним на этом закончились.

Криштиану же считал, что главную поддержку в жизни он получил от матери. И с горечью признавался, что отец его не понимал и не поддерживал спортивных амбиций сына.

Португальская сборная с появлением в её составе молодых футболистов мирового уровня Роналду и Куарежмы была как никогда мощной и результативной. В 2016 году она стала чемпионом Европы. Заметим, что в будущем по-разному сложилась карьера Роналду и Куарежмы. Но одно осталось неизменным: каждый из них был готов помочь друг другу в самую трудную минуту.

Фелиппе Коутиньо и Неймар

Близкими друзьями они стали в 2006-м, когда впервые встретились вместе в сборной Бразилии до 14 лет. Неймар уже к семи годам считался вундеркиндом, в это же время маленьким кудесником мяча называли Фелиппе.

Многие бразильские болельщики, которые внимательно следили за успехами подрастающих звёзд, были убеждены, что именно они должны в будущем возродить славу самой футбольной страны. Неймар мечтал когда-нибудь заиграть в испанской «Барселоне» рядом с Коутиньо. Увы, надеждам звёздного бразильца не суждено было сбыться.

Зато в сборной Бразилии по футболу Фелиппе и Неймар показывали отличную командную игру. Тогда же Коутиньо выскажется, что его друг ничуть не уступает по мастерству Лионелю Месси и Луису Суаресу.

Неймар станет одним из самых дорогих футболистов мира, и лучшие годы его блестящей спортивной карьеры будут связаны с каталонской «Барселоной». А Коутиньо громко заявит о себе в английском «Ливерпуле» своими филигранными пасами и умением забивать решающие голы.

Несмотря на занятость, Фелиппе и Неймар остаются верны своей давней дружбе. И Коутиньо никогда не входил в так называемое окружение бразильского суперфорварда. Речь идет о «свите» Неймара из полусотни друзей и приятелей, которым, если верить слухам, платили по $ 10 тыс в месяц. Причём, раскошеливался обычно по настоянию отца звезды мирового футбола клуб, где играл бразилец.

Майкл Фелпс и Рэй Льюис

Они познакомились в 2000 году в тренировочном лагере «Балтимор Рэйвенс». Майкл был ещё подростком, но многие специалисты по плаванию предрекали ему великое будущее. К тому времени Рэй Льюис считался признанной звездой американского футбола и провёл ряд блестящих матчей.

Он был старше Фелпса на 10 лет. Но это ничуть не помешало началу крепкой мужской дружбы. Время покажет, что в судьбе каждого из них были тяжёлые испытания, когда спортсмены помогали друг другу с честью выйти из кризисных ситуаций.

Майкл Фелпс – самый титулованный спортсмен в истории мирового плавания. Однако все победы, которые он одерживал на самых престижных соревнованиях, давались ему нелегко. После пекинской Олимпиады 2008 года, где Майкл завоевал восемь золотых медалей, после пережитой славы неожиданно пришли дикая усталость, душевное и физическое опустошение.

Позже в жизни Фелпса наступит чёрная полоса. Преодолеть кризис он попытается с помощью алкоголя. И однажды в конце сентября 2014 года угодит в полицейский участок за вождение в нетрезвом состоянии. По словам знаменитого пловца, он был настолько угнетён своим положением, что не хотелось даже жить.

Рэй Льюис не оставил друга в беде. Он уговорил Фелпса отправиться на лечение, взять себя в руки – и вернуться к нормальной жизни. Майкл ещё в начале дружбы высказался о Льюисе:

«Он мне как брат».

Обе спортсменки – краса и гордость отечественного фигурного катания, способны не только удивить публику, но и порой шокировать её. К примеру, выступление Елизаветы Туктамышевой на канадском Гран-при в октябре 2018 года вызвало жаркое обсуждение. Образ стюардессы, элегантно сбрасывающей форму бортпроводницы, показался некоторым зрителям неприличным.

Этот пикантный номер с раздеванием знаменитая фигуристка повторила перед хоккейным матчем в Санкт-Петербурге. Возмущению отечественных блюстителей высокой морали не было предела!

За свою подругу горячо вступилась Бетина Попова. Она написала в соцсети следующее:

«Когда у меня будет ребёнок, и он спросит: «Мама, что это такое?» – я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам».

Кстати, познакомились Бетина и Елизавета на одной из вечеринок, в шумной компании. Тогда Туктамышева оставила Поповой необычный автограф, написанный кетчупом на салфетке. С тех пор они подруги не разлей вода. Заметим, что известные фигуристки любят вместе путешествовать.

Они подружились ещё в детстве, когда постигали первые азы футбольного мастерства в академии «Штутгарта». Правда, уже тогда Йозуа проявлял лидерские качества. И, видимо, не зря был капитаном юношеских команд.

Пика звёздной славы Гнабри и Киммих достигли в мюнхенской «Баварии», когда выиграли не только чемпионат Германии, но и одержали победу в Лиге чемпионов.

Полузащитник именитого немецкого клуба Кингсли Коман очень точно охарактеризовал Йозуа Киммиха и Сержа Гнабри, выступающих на футбольном поле в ударной связке.

«Они всегда вместе. Они братья от разных матерей. Они начали играть вместе в «Штутгарте» в очень юном возрасте и поднимались по карьерной лестнице. Их понимание невероятно».

Впрочем, иногда Киммих по-дружески критиковал Гнабри, когда последний перед ответственным матчем в первенстве Германии отправился на Неделю моды в Париже. И когда вернулся, – крайне слабо сыграл против «Кёльна». Тем не менее Йоуза не раз говорил:

«Серж Гнабри – мой лучший друг, мы очень доверяем друг другу».

Икер Касильяс и Хави Эрнандес

На юношеском чемпионате мира по футболу 1997 года восходящие звёзды впервые сыграли вместе в составе сборной Испании. Ни Икер Касильяс, ни Хави Эрнандес даже не подозревали, что с этого момента начавшаяся дружба между ними подвергнется в будущем суровым испытаниям.

И нужно было иметь силу воли, мужество, чтобы до сегодняшних дней сохранить честные и сердечные отношения. Любопытно, что в 2000 году у них была прекрасная возможность играть только в «Барселоне». Но гордый Икер отказался подписывать контракт – и предпочёл мадридский «Реал».

Футбольная война между «сливочными» и каталонцами длилась целых 17 лет. В ней участвовали буквально все: начиная от болельщиков и заканчивая тренерами и президентами клубов. Добавим, что масла в огонь непростых отношений между командами подливала также испанская пресса, порой не знающая меры.

На дружбу Икера и Хави косо смотрел и Особенный – наставник «Реала» Жозе Моуринью. По словам отца Хави, португалец был против тесного общения звёздных футболистов, играющих в разных клубах.

Кстати, до сих пор испанские болельщики вспоминают забавную историю, произошедшую в 2001 году. В столице Касильяс как-то устроил другу настоящую экскурсию по «Сантьяго Бернабеу». Хави даже побывал в самом сердце «врага» – в музее «Реала, а затем они сфотографировались вместе на футбольном поле.

Жестокое противостояние двух легендарных команд, едва ли не заканчивающееся драками, не повлияло на отношения между звёздными футболистами. И по этому поводу Хави однажды публично заявил:

«Никто не сможет поссорить нас. Дружба превыше всего. Это знает и Икер, и я. Касильяс – мой друг! Мне всё равно, что он играет за «Реал». Он мой друг, и точка!».

Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд

Символично, что сыновья звёзд НБА играют в одной школьной баскетбольной команде. Дружба между Леброном и Дуэйном началась в 2004 году, когда они в составе сборной США завоевали бронзовые медали. Этот успех многие болельщики посчитали настоящим конфузом, учитывая высокое мастерство игроков.

Однако неудачное выступление пошло на пользу Джеймсу и Уэйду. В особенности когда этот дуэт появился в составе клуба «Майами Хит». Выдающаяся игра двух баскетболистов, которые часто, на радость зрителей, выдавали потрясающие матчи, в итоге принесла три чемпионских звания.

Позже, выступая уже в разных командах, Леброн и Дуэйн после жёсткого противостояния, когда на площадке встречались в качестве соперников, и после окончания игры оставались закадычными друзьями. И отправлялись вместе в кинотеатр, чтобы развеяться и поговорить по душам.

Дуэйн как-то признался, что Леброн всегда был в курсе его проблем. А лучшего защитника НБА действительно будто преследовал злой рок. Вначале – определённые спады в игре, затем – сложный период в личной жизни.