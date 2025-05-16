Вратарь «Динамо» объяснил, как нужно играть против Дзюбы

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, как нужно действовать против нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, чтобы минимизировать исходящую от него опасность.

© ФК «Акрон»

«Динамо» в воскресенье примет «Акрон» в матче 29‑го тура РПЛ. В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

— (Нужно действовать) как с любой другой командой, как с любым другим опасным игроком. Просто играть с ним поближе, не давать ему возможности во вратарской, не давать свободного места, пространства, не позволять ему реализовывать сильные качества, — сказал Лунев в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 16:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.