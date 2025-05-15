Жирков опроверг свое участие в приглашении Дидье Дрогба в Россию

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал приглашение экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба в Россию.

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Вчера, 14 мая, стало известно, что Дрогба примет участие в выставочном матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Также в матче примут участие Клода Макелеле, Нани, Марио Йепеса, Карло Кудичини и остальные.

«Здорово, что Дрогба приедет в Россию. Болельщикам будет приятно посмотреть на такого суперпрофессионала и мировую звезду. Помогал ли я договориться с Дрогба? Нет», – цитирует Жиркова Sport24.

Встреча легенд ЦСКА со сборной европейских легенд состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».