Обзор разгромного поражения «Спартака» в матче с «Ростовом»

Два удара в створ — два гола у «Ростова»! И две красные у игроков соперника.

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«Спартак» и «Ростов» вышли на второй по важности матч в сезоне, чтобы сыграть с ЦСКА в первом — в Суперфинале Кубка России. Большинство зрителей ждало там московское дерби. Но в итоге получилось так же непредсказуемо, как и в решающей разборке верхней сетки!

Станкович, несмотря на критику, снова выпустил вместе Ливая с Угальде. И усадил на лавку Бонгонда. Ростовчане же справлялись без Кучаева в центре поля. Красно-белые моментально рванули в атаку и менее чем за четыре минуты заработали три угловых. А к восьмой — пять. Мартинс даже пробовал пробить в падении через себя — вот настолько «Спартак» был заряжен.

Ничего прямо-таки опасного, впрочем, создать никак не удавалось. Разве что Маркиньос неплохо бил в дальний угол издали и отлично подал на Мартинса, который в гордом одиночестве кивнул головой слишком слабо. «Ростов» был готов играть вторым номером, и у него это получалось неплохо. Можно сколько угодно говорить о спартаковской доминации. Так, например, делал Помазун во время интервью на бровке. Но что толку, когда забили всё равно южане?

Комаров на левом краю шикарно ушёл от Денисова с Бабичем и отдал на Щетинина, который идеально положил корпус и мимо Умярова прошил низом ближний угол. Первый же момент стал голевым! Мяч от штанги срикошетил в Максименко и закатился в ворота, что привело к автоголу. Прямо как в случае Рафиньи в «эль класико». Уровень реализации — божественный. На зависть «Спартаку».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красно-белые давили, били, подавали — бесполезно. 14:1 по ударам, 11:0 — по угловым в первом тайме — а счёт-то 0:1! Дальше статистическая разница увеличивалась ещё сильнее. Ливай, Угальде, Барко — все они могли внести на табло свою фамилию, но каждый раз чего-то не хватало. «Ростов» держался так умело, будто его снова возглавил Курбан Бердыев.

Станкович пошёл ва-банк и сменил Денисова на Солари, сдвинув на край оборону Маркиньоса. Не помогало. Сразу вспомнилось, как год назад «Спартак» точно так же быстро пропустил и не смог взломать «Балтику» на аналогичной стадии. Но тут на 76-й минуте за дело взялся Ливай: забрал игру на себя, продвинулся в штрафную и технично уложил мяч в левый угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Могло показаться: ну, сейчас-то «Спартак» додавит. А нет! Уже через пару минут Лангович продавил Маркиньоса и обокрал его. Красно-белые увидели там нарушение и спорили — не помогло. Осипенко подал, Комличенко в борьбе с Бабичем мастерски пробил с лёта в касание. 2:1! Вторым ударом в створ! Ну не волшебство ли?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Жара? Ещё бы! И даже это ещё не всё: Угальде наступил на ногу едва вышедшему на поле Мелёхину и заработал вторую жёлтую! Даже при таких исходных Ливай имел железобетонный шанс. Однако с близкого расстояния замкнул навес Маркиньоса прямо в руки Ятимову. Сутормин, оказавшись в одиночестве перед воротами, промазал примерно с 11 метров и оставил на концовку интригу. И всё же счёт больше не менялся. Ещё и Умяров за грубый фол на Комличенко команду вдевятером оставил.

Теперь понятно наверняка: «Спартак» провалил сезон и конкретно весну, проведя практически идеальную осень. Пятое место в РПЛ и ход на уровне «Акрона», непопадание в финал Кубка — полнейшая катастрофа, особенно с учётом мощной трансферной кампании. Станкович на нервах получил две подряд жёлтые, саркастически поаплодировав судье Левникову. Кажется, тренеру в первую очередь нужно обратить внимание на собственную работу. Ну а «Ростов» — просто браво!