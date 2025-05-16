В "Спартаке" рассказали о травме Литвинова

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о повреждении защитника Руслана Литвинова. - Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против "Ростова" в срочном порядке прошел дополнительное обследование. По данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не поврежден. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей "Спартака".

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Напомним, вчера, 15 мая, защитник "Спартака" Руслан Литвинов получил повреждение и не смог самостоятельно покинуть поле после матча в финале Пути регионов Кубка России, в котором его команда проиграла "Ростову" (1:2). Как ранее сообщалось, футболиста увез электрокар.

В нынешнем сезоне 23-летний Литвинов принял участие в 31 игре за красно-белых во всех турнирах, отыграл 2310 минут и не отличился результативными действиями. На счету футболиста 6 желтых и две красные карточки.