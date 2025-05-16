Тренера «Спартака» назвали самозванцем

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал тренера московского «Спартака» Деяна Станковича самозванцем после вылета команды из Кубка России от «Ростова».

«Ну и «Спартак». Что за слабаки??? Самозванца-тренера в отставку, «Спартаку» нужен настоящий наставник. Царь. Александр Мостовой», — написал Губерниев.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

В финале Кубка России «Ростов» сыграет с московским ЦСКА.