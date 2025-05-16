Нападающий Гарсия: последние результаты «Спартака» — трагедия

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился мнением о результатах красно-белых в нынешнем сезоне.

Вчера, 15 мая, москвичи уступили «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2, закончив выступление в этом турнире. Ранее спартаковцы лишились шансов на золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«Это катастрофа. Даже стыдно проигрывать при такой поддержке трибун. Последние результаты команды — трагедия. Игры проходят не так, как мы хотим, и результат не тот, который мы хотим», — приводит слова Гарсии «Чемпионат».

После 28 туров чемпионата команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Гарсия перешел в «Спартак» зимой за 20 млн евро из АЕКа. За красно-белых он провел 14 матчей и забил 2 мяча. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.