Футболисты «Акрона» будут оштрафованы после матча с «Ахматом»
Действующий глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил изданию «Чемпионат», что судейский орган принял решение наказать ряд футболистов тольяттинского «Акрона» за неспортивное поведение.
По итогам победного домашнего матча 28-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (3:2), два игрока красно-черных будут обязаны выплатить штрафы размером в 60 тыс. рублей. 29-летний полузащитник Стефан Лончар на 74-й минуте встречи сбил микрофон основного вещателя, а также нападающий из Кабо-Верде Беншимол после своего удаления бросил бутылку и повредил стекло на скамейке запасных.
В текущем сезоне Лончар провел за «Акрон» 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и оформил шесть результативных передач. На счету Беншимола два забитых мяча и 4 ассиста в 24 играх.
Оба игрока смогут помочь команде под руководством Заура Тедеева в следующем матче РПЛ. 18 мая «Акрон» проведет выездной матч 29-го тура против столичного «Динамо». Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
После 28 туров «Акрон» идет на 9-ом месте в РПЛ с 35 очками. Тольяттинцы досрочно гарантировали себе участие в главном турнире российского футбола в следующем сезоне.