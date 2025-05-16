Футболисты «Акрона» будут оштрафованы после матча с «Ахматом»

Действующий глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил изданию «Чемпионат», что судейский орган принял решение наказать ряд футболистов тольяттинского «Акрона» за неспортивное поведение.

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По итогам победного домашнего матча 28-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (3:2), два игрока красно-черных будут обязаны выплатить штрафы размером в 60 тыс. рублей. 29-летний полузащитник Стефан Лончар на 74-й минуте встречи сбил микрофон основного вещателя, а также нападающий из Кабо-Верде Беншимол после своего удаления бросил бутылку и повредил стекло на скамейке запасных.

В текущем сезоне Лончар провел за «Акрон» 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и оформил шесть результативных передач. На счету Беншимола два забитых мяча и 4 ассиста в 24 играх.

Оба игрока смогут помочь команде под руководством Заура Тедеева в следующем матче РПЛ. 18 мая «Акрон» проведет выездной матч 29-го тура против столичного «Динамо». Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 28 туров «Акрон» идет на 9-ом месте в РПЛ с 35 очками. Тольяттинцы досрочно гарантировали себе участие в главном турнире российского футбола в следующем сезоне.