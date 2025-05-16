Вице-президент РФС: Аргентина согласна сыграть, но есть сложности

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев подтвердил, что РФС вёл переговоры со сборной Аргентины о возможной товарищеской игре.

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«Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, ее никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад — они готовы. Но все упирается в календарь и коммерческие условия», — заявил Соловьев «СЭ».

Ранее журналист Гастона Эдуля сообщил, что национальная команда Аргентины уже договорилась о товарищеской игре с Китаем и рассматривает Россию в качестве второго соперника, наряду с Японией и Южной Кореей.

Согласно последнему рейтингу ФИФА, российская команда занимает 35-е место, Аргентина — 1-е.

Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. С этого момента наша команда провела 18 товарищеских матчей, одержав победу в 11 из них, 6 раз закончив матч вничью и 1 раз потерпев поражение. Последними играми были со сборными Гренады и Замбии. В обоих матчах Россия одержала победу со счетом 5:0.