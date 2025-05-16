«Спартак» может купить защитника «Ростова»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, красно-белые рассматривают 21-летнего игрока «южан» в качестве замены Даниила Хлусевича, который в свою очередь может покинуть московский клуб летом.

В текущем сезоне Лангович провел 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с желто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.