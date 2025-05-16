«Ростов» готов к распродаже игроков

«Ростов» может устроить распродажу футболистов в случае ухода спортивного директора Алексея Рыскина, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

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По информации источника, клуб могут покинуть Илья Вахания, Андрей Лангович, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Герман Игнатов, Алексей Сутормин, Кирилл Щетинин, Николай Комличенко, Егор Голенков и Максим Осипенко.

Игроков уже предложили купить «Краснодару«, «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА.

Ранее «Ростов» с некоторыми проблемами получил лицензию на следующий сезон РПЛ

После 28 туров чемпионата России «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Желто-синие вышли в Суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» в финале Пути Регионов со счетом 2:1.