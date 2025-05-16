«Барселона» стала чемпионом, отыграв разницу в семь очков по ходу сезона.

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Команда тренера Ханси Флика гарантировала себе чемпионский титул после победы над «Эспаньолом» (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

После 12 туров каталонцы лидировали в таблице и опережали «Реал» на шесть очков.

После 20 туров «Барселона» находилась на третьей позиции в таблице, имея 39 баллов на счету и уступая семь очков лидирующему в тот момент «Реалу». Это первый случай в истории Ла Лиги, когда команда сначала лидировала с преимуществом в шесть очков, а затем отыграла семь баллов.

На данный момент команда Флика имеет в активе 85 баллов и опережает мадридцев на семь баллов.