АПЛ намерена ввести новое правило общения с арбитрами матчей.

По данным The Athletic, Премьер-лига собирается ввести правило, которое позволит исключительно капитанам команд обсуждать с судьями ключевые решения в рамках игры. Оно должно вступить в силу перед сезоном-2025/26.

Правило было ранее введено на Евро-2024 года и использовалось в иных соревнованиях УЕФА в этом сезоне.

Инициатива должна повысить доверие между игроками и судьями и предотвратить нападки на судей. Капитанам было предложено следить за тем, чтобы их партнеры по команде не подходили к арбитру, и они сами могли вести прямые дискуссии с судьями.